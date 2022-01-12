「英國廣播公司」（BBC）11日報導，一名名為歐努特（Ion Nica Onut）的英國男子，已因一起造成3人死亡的車禍被判入獄8年10個月，他2021年7月竟然一邊開著大貨車、一邊在網路上約砲，結果在超速下連續追撞多輛車，「摧毀了沿途的所有東西」。
杜然警方（Durham Constabulary）11日公開事故發生時的影片，可見歐努特駕駛的大貨車先將一輛小客車撞成大火球，再帶著火焰繼續撞擊數輛車，現場碎片紛飛。根據報導，歐努特共撞上1輛卡車和4輛小客車，「摧毀了沿途的所有東西」，共造成3人死亡、3人重傷。
杜然皇家法庭（Durham Crown Court）指出，歐努特的手機顯示，他從事故發生前40分鐘起，就持續用手機瀏覽兩個交友網站，並花費50英鎊（約新台幣1885元）與其他使用者互動，試圖邀請其他人進行「床戰」，還編輯了自己的個人資料；而期間則以當地速限的時速50英里（約80.5公里）行駛，最後更以時速58英里（約93.3公里）的速度，直接撞進處於塞車狀態的車潮之中。
法官艾金（James Adkin）痛批，在開車時睡著就已經夠糟了，但歐努特卻更進一步，居然邊開車邊約砲。41歲的歐努特承認犯下3起危險駕駛致死罪，被判處8年10個月的有期徒刑，並取消駕駛資格14年5個月。歐努特的辯護律師布魯斐德（Bloomfield）表示，歐努特對其行徑十分後悔，並為他所造成的「破壞」向所有人道歉。
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