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A lorry driver who caused a collision which killed 3 people after using his mobile phone at the wheel has been jailed.



Ion Onut was using the web browser on his phone when he crashed his truck into slow moving traffic on the A1(M) last July. pic.twitter.com/zceiET0kYb — Durham Constabulary (@DurhamPolice) January 11, 2022

「英國廣播公司」（BBC）11日報導，一名名為歐努特（Ion Nica Onut）的英國男子，已因一起造成3人死亡的車禍被判入獄8年10個月，他2021年7月竟然一邊開著大貨車、一邊在網路上約砲，結果在超速下連續追撞多輛車，「摧毀了沿途的所有東西」。

杜然警方（Durham Constabulary）11日公開事故發生時的影片，可見歐努特駕駛的大貨車先將一輛小客車撞成大火球，再帶著火焰繼續撞擊數輛車，現場碎片紛飛。根據報導，歐努特共撞上1輛卡車和4輛小客車，「摧毀了沿途的所有東西」，共造成3人死亡、3人重傷。

杜然皇家法庭（Durham Crown Court）指出，歐努特的手機顯示，他從事故發生前40分鐘起，就持續用手機瀏覽兩個交友網站，並花費50英鎊（約新台幣1885元）與其他使用者互動，試圖邀請其他人進行「床戰」，還編輯了自己的個人資料；而期間則以當地速限的時速50英里（約80.5公里）行駛，最後更以時速58英里（約93.3公里）的速度，直接撞進處於塞車狀態的車潮之中。

法官艾金（James Adkin）痛批，在開車時睡著就已經夠糟了，但歐努特卻更進一步，居然邊開車邊約砲。41歲的歐努特承認犯下3起危險駕駛致死罪，被判處8年10個月的有期徒刑，並取消駕駛資格14年5個月。歐努特的辯護律師布魯斐德（Bloomfield）表示，歐努特對其行徑十分後悔，並為他所造成的「破壞」向所有人道歉。