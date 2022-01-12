王渝萱（左起）、黃姵嘉、樓一安、賴澔哲合體宣傳《該死的阿修羅》。（粘耿豪攝）

導演樓一安今攜演員黃姵嘉、王渝萱、賴澔哲出席電影《該死的阿修羅》發佈會，其中黃姵嘉飾演遭遇未婚夫精神出軌的「社畜」上班族，她透露現實生活中自己不僅碰過前男友精神出軌，更遇過肉體出軌的案例，且狀況跟電影劇情頗相似，都是看到對方網路帳號，不僅抓包曖昧對話紀錄，還看過似是曖昧對象的私密清涼照。

黃姵嘉說以往自己在感情中很容易心軟，明明出軌事實擺在眼前，男方只要道歉，或說只是一時意亂情迷，並沒有愛上另1人，她可能就會選擇原諒對方甚至相信對方的辯解，不過她也強調那些糟糕的經歷都是過去式了，現在有穩定交往5年的圈外男友，已過想婚頭的年紀，未來進度順其自然。

賴澔哲飾演出軌未婚夫，沉迷於網路世界，「抖內」網路上認識的女孩不手軟，他說自己其實與角色相反，偏向3C白癡，就算玩手遊也從來沒花錢儲值，平常直播都看國師唐綺陽或法拉利姊張婷婷。

而甫榮獲金馬獎最佳女配角的王渝萱，拿獎之後立刻回歸校園生活，她笑稱自己「半工半讀」，有課上課，沒有課的時候才去工作，還要拍作業，被問到拿了金馬獎限定款麻將後有沒有「摸一圈」？她透露上個月已經有約了樓一安和温貞菱、謝瓊煖打牌，還爆料樓一安慘遭「三娘教子」一家獨輸。