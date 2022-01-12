被Omicron突破防線的天津市，12日決定「適當推遲」召開該市人大和政協「兩會」，以全力做好疫情防控。天津人大會議原定17日召開，政協會議原定16日召開。

路透報導，天津市人大官網公布，鑑於近日天津市突發新冠肺炎疫情，為做好疫情防控工作，適當推遲召開天津市第十七屆人民代表大會第六次會議，具體開會時間另行決定。另外，天津市政協官網公布，適當推遲召開政協天津市第十四屆委員會第五次會議，具體開會時間另行決定。

截至12日下午2時，天津共報告陽性新冠肺炎病毒感染者137例，其中本土新冠肺炎確診病例76例，本土新冠病毒無症狀感染者17例，還有44例初篩陽性感染者。

截至目前，天津市第一輪全員核酸篩查於9日上午7時開始，共採樣逾1252萬人，已全部完成核酸檢測，檢出陽性77例（含封控區／管控區人員）。第二輪全員核酸篩查於12日中午12時開始，截至下午4時，共採樣逾223萬人。