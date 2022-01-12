美國因變種病毒Omicron迎來新一波疫情海嘯，兩度單日大增百萬確診病例，10日更創下新增140萬例新高紀錄，已經有所好轉的就業數據再度轉弱，外媒報導，美國多家超市貨架上空無一物，疫情讓勞動力短缺問題復燃，越來越多員工抱病在家休養，外加供應鏈運輸緊繃，導致整體情況更加惡化。

《CNBC》報導，Omicron變種病毒造成人力更加緊張，越來越多員工請病假，不僅運輸人手不足，超市也因缺工大受影響，貨架上許多民生用品全都被民眾搶購一空。

美國超市巨頭Albertsons旗下Safeway超市經理薩曼莎（Samantha Webster）指出，從去年12月以來，有越來越多員工因為染疫或接觸確診者遭隔離而無法上工，就她所在的門市就有15名員工無法上班。因此這也導致從倉庫運來的貨物沒有人手可以卸貨，進而未能及時上架商品。

受供應鏈緊張影響，外加變種病毒肆虐，雙重危機拖累實體店面營運，牽動投資人對零售商情緒，美國零售巨頭Kroger、沃爾瑪（Walmart）、Albertsons周二（11日）股價普遍下跌，Kroger跌約3%、沃爾瑪僅小跌0.2%，不過Albertsons則大跌逾9%至每股28.79美元。

Albertsons執行長Vivek Sankaran在會議上指出，該公司近幾個月部分商品受供應鏈影響，一直處於短缺的情況，原先預計供應鏈問題會逐漸獲得改善，然而新一波的疫情讓情況更加惡化，預估未來4至6周將迎來更多挑戰。

報導指，人力短缺及成本上升對超市而言挑戰更加嚴峻，該業務主要利潤較低，公司為員工調漲薪資、付加班費或是將成本轉嫁給消費者的空間較小。