受到少子女化影響，我國漸漸邁入高齡化社會，連帶使人力供應減少、人力素質下降，勞動部部長許銘春今天參加東方領袖論壇以「訓練好人才 政府來幫忙」，提及勞動部共有15項訓練計畫，希望解決勞動市場面對的問題，也希望各企業能多多使用。

許銘春表示，去年5月疫情一度嚴峻，隨著疫情接種率提升、管制措施鬆、振興措施推出，消費動能持續回溫，雖然現在因為Omicron，疫情較緊張，但「只要不宣布升為三級警戒，衝擊應該還好」。

許銘春說，依國發會的人口推估報告，工作年齡為15至64歲的人數，在2015年達到1737萬人最高峰，之後會漸漸減少，除了勞動力人口減少外，也面臨高齡化的危機。

許銘春提及，勞動市場面臨的問題與挑戰包括「全球化競爭壓力及人才職能落差」、「高齡化及弱勢就業議題」、「產業結構變遷，跨領域知識需求增加」、「勞動力減少及少子化議題」及「工作型態多元須強化職場安全」等困難。

為因應這些問題，許銘春說，勞動部提供如企業人力資源提升計畫等15項計畫或補助協助解決這些問題，也將持續檢討精進各項政策措施，以配合我國產業發展，維持就業市場穩定，並持續提供企業培訓員工相關資源以因應產業變遷，建構全方位勞動保護及勞動力發展政策。