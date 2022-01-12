後疫情百貨零售市場outlet業多家爭鳴，新光三越首家outlet高雄草衙道「Skmpark」將於本月26日試營運，而三井不動產亦準備於台南開出首家outlet，12日宣佈MITSUI OUTLET PARK台南店將於2月25日開幕，在疫情持續干擾北台灣之際，南台灣疫情相對穩定，高雄、台南陸續開出outlet新店更有促國旅市場再噴發。

三井不動產指出，台南店自2020年1月動工以來，歷時約2年的興建工程業已接近尾聲，日前已順利通過各項審查，取得使用許可，預定2月中旬起展開試營運，2月25日開幕，第一期集結190個品牌進駐，其中餐飲美食達47個品牌。

國人無法出國，國際品牌更是備受矚目，三井不動產公布的國際品牌則以跨世代時尚品牌像是COACH、POLO RALPH LAUREN、ALL SAINTS等為主力，休閒品牌則有台灣南部首度展店Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY，以及GAP、Tommy Hilfiger、agnes b.等。

運動戶外品牌則幾近全到位，包括NIKE、adidas、PUMA、New Balance、Under Armour、The North Face、Timberland等人氣運動、戶外品牌，以及來自西班牙為全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」則是全台首家outlet店。

至於主題餐廳、美食廣場以及輕食、伴手禮等，包含台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等在地名店，日系全台首家日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合點壽司」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等排隊美食。