一名單親媽媽獨自照顧2個小孩，她分享，日前在網路上認識一名中年男子，對方希望以結婚為前提交往，但卻跨自己肚量大，還說不介意她帶「2個拖油瓶」，讓她覺得非常不被尊重，最終直接封鎖對方。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露自己2年前與丈夫離婚，獨自扶養2名小孩，數月前她在網路上認識一名中年男子，對方得知她有過一段婚姻且有2名子女後，便希望以結婚為前提交往。

原PO分享，但該名男子卻自誇自己肚量大，絕對不會嫌棄她帶著「2個拖油瓶」，她不捨孩子被對方說成拖油瓶，忍著怒氣透過訊息婉拒對方，豈料，該男竟反嗆她，「就是有你們這種台女，也不衡量自己的現狀，挑男人眼光那麼高才會離婚啦，妳有人要就該偷笑了，還挑三揀四？」讓她氣到直接封鎖對方。

原PO說，她經歷一次失敗的婚姻，更加明白擇偶條件，縱使她比未婚女性少了些優勢，但那不代表她就該無下限的降低擇偶標準，反而更會優先選擇，願意真心對她的孩子的另一半過餘生，並說，「我們三人很好，那些以為自己追求單親媽媽是施捨的男士，請勿打擾」。

文章擴散在網路上後，好多網友在留言區回應，「這男人很有事」、「難怪他會單身」、「合則來，不合則去。妳的決定是對的。」、「孩子不是拖油瓶，真氣」、「男人的嘴騙人的鬼，寧缺勿濫」、「笑死，他才是最自卑的那位吧」、「妳超棒的」。