米可白自曝從小就想當明星。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》邀請從小在鹿港長大的米可白帶路，品嘗鹿港古城好味道。米可白介紹美食戰戰兢兢，被主持人陳零九封為開錄以來最害怕的來賓，米可白坦言：「身為鹿港人，要好好介紹鹿港的美食，這樣大家來鹿港玩就可以知道要吃什麼。」對宣傳鹿港美食非常有責任感。

3人在鹿港天后宮開場，米可白介紹天后宮除夕夜都會辦活動，人潮眾多像跨年一樣，並推薦陳零九演唱會地點不妨考慮一下，「門票會很賺」！首站前往超高評價的蚵仔煎店，上菜後陳零九親切問米可白：「姐你要先吃嗎？」米可白道謝後才回過神：「你為什麼叫我姐？你幾歲？」陳零九大方表示自己34歲，米可白無奈地說：「好吧，我35」，笑稱心情好鬱悶，可不可以稱她「米米」就好，笑翻全場。

接著一行人抵達米可白從小吃到大的水晶餃丸子店，老闆娘好客詢問米可白是否這次也點相同組合，她滿滿的學生時期回憶立馬湧上心頭。米可白透露，最常點的組合就是小丸子加豬皮，因為豬皮有女孩子最需要的膠原蛋白，主持人賴晏駒（小賴）聽聞驚問：「妳學生時期就在補膠原蛋白？」米可白尷尬笑回：「因為我那時候就想要當明星了。」

陳零九與小賴騎著電動協力車載米可白漫遊鹿港，陳零九打趣問：「我們預算是不是不夠，所以只能騎車？」米可白則笑說騎車逛鹿港比較愜意啦！途中還經過了米可白家經營的餅舖，米可白透露是因為《食尚玩家》才特別來逛老街，否則平常都在顧店賣餅。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS42頻道播出。