花旗出脫墨西哥消金業務 19:302022/01/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗集團（Citigroup）11日宣布將出脫墨西哥消費者金融業務Banamex，但仍會保留機構客戶與投資銀行業務。這是該公司執行長佛雷瑟（Jane Fraser）退出13個海外消金市場以專攻財富管理的策略計畫一部分。 花旗出脫墨西哥Citibanamex消費者金融業務 花旗集團 出售菲律賓消金業務 #出脫 #墨西哥 #消金業務 #花旗集團 #Citigroup 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗賣菲國消金 售價11億美元 04:102021/12/24 全球財經 國光生流感疫苗銷售 遍地開花 04:102021/12/21 證券．權證 花旗強制打疫苗 若不從就捲鋪蓋 09:012022/01/09 財經 港務公司賣陽明持股 大賺近29億 04:102021/12/15 財經要聞 華爾街最霸氣 花旗強制打疫苗 拒從就走人 04:102022/01/09 全球財經 Omicron壓境 紐約市確診率3天內翻倍 09:512021/12/17 國際 大陸康希諾傳遭墨西哥大砍新冠疫苗訂單 股價未受影響 13:112021/12/30 財經 墨西哥1滿載移民卡車撞橋翻覆 至少53死 17:032021/12/10 國際 Omicron蔓延 高盛要求美員工居家辦公至1月18日 12:072022/01/03 國際 美補助大放送 大西南各州崛起 04:102021/12/15 產業特刊 墨西哥一州長辦公室外停了輛車 打開驚見10具屍體 19:522022/01/07 國際 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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