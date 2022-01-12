花旗集團（Citigroup）11日宣布將出脫墨西哥消費者金融業務Banamex，但仍會保留機構客戶與投資銀行業務。這是該公司執行長佛雷瑟（Jane Fraser）退出13個海外消金市場以專攻財富管理的策略計畫一部分。