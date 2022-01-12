豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）宣布，全新小商車TOWN ACE預售活動自11月24日起啟動，不到50天的時間，已累計超過3300輛。

和泰車指出，TOWN ACE汰舊換新預購價46.1萬元起，擁有絕佳貨床大小，以及載重最高達960公斤的超強載貨力，輕鬆滿足各種工作型態使用需求。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，還能自由便利於兩側上下車，貼心設計深受頭家們喜愛；而年輕頭家們則深受優異安全配備吸引，全車系標配雙SRS氣囊，最高搭載PCS預警式防護等原廠TSS主動安全防護系統。此外，更搭載全新節能科技引擎，絕佳油耗表現，幫頭家朋友們省油錢。

和泰車表示，目前下訂TOWN ACE的消費者，除了因為TOYOTA固有「耐操好用，品質掛保證」的口碑，另外TOYOTA全台共有153個服務據點（大型服務廠加社區型保修站）可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡，也是讓客戶可以安心選購的重要原因。

和泰車分析，彙整目前TOWN ACE預售訂單客群樣貌，以40～50歲男性車主為主，行業別多元，包含運輸、營造、蔬果批發等各行各業頭家。車型占比上，自排車型占六成之多，而搭載TSS的車型也有將近三成的水準。至於在車色方面，則顛覆過去小商車都是藍色車身的印象，以雪貂白超過四成為大宗。