為穩定國內物價情勢，國發會今盤整並公布六大措施，由政府帶頭，與業者攜手穩定物價，讓民眾安心過好年；國發會表示，行政院多次召開穩定物價會議掌握情勢，請各部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率，積極協調不漲價。其中，經濟部宣布天然氣及桶裝瓦斯不調漲、汽油期間只跌不漲，讓大家安心過好年。

國發會表示，經濟部宣布天然氣、桶裝瓦斯不調漲，汽柴油在農曆春節期間只跌不漲，水也持續動漲；同時，響應政府穩定物價而不漲價的餐飲業者，政府也鼓勵民眾多光顧。

第二個措施，則著重在穩定交通客貨費價格方面 ，公路(含國道)、市區汽車客運費、汽車貨運(含汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業)費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等，交通客貨運費價格不調漲；第三，平穩健保給付藥品價格，國發會也宣示近期不漲價。

第四，在維持民生用品價格平穩方面，包括台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變；臺灣菸酒所生產的主要民生產品，如泡麵類、米酒類、料理酒類、啤酒類等，均無調漲計畫；中油公司自營加油站洗車服務持續維持優惠價，且含農曆春節期間；雞蛋日前幅大，農委會已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

第五，國內肥料生產供應無虞，政府協助吸收漲幅5成，請農友配合實名制購買措施；由於國際Covid-19疫情的影響，全球原物料價格上漲，連帶肥料的價格也攀升。為了滿足農民的用肥需求，農委會協調國內最大的肥料供應業者台肥公司，產能全開確保肥料供應無虞。

為照顧農友，1月10日開始，國內所有出貨的肥料由政府協助吸收漲幅5成，農委會並協調各大民營肥料廠調降肥料售價，幫助農友用合理的價格購買肥料；另外，台肥公司自行吸收其他5成成本，維持肥料售價不調漲。

最後的措施重點，針對受疫情影響事業，政府補貼基本工資調漲的人事成本，呼籲業者維持不漲價。

近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，國發會解釋，若業者因今年1月1日起基本工資調漲而增加人事成本，經濟部已提供基本工資補貼方案，減輕企業的人事成本負擔，呼籲業者能暫緩調漲售價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。