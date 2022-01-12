第六屆內科千人捐血活動今日在內科園區啟動，當地企業員工揮舞旗幟熱氣參與捐血活動。（鄭任南攝）

在地企業員工及民眾無畏寒冷的天氣，熱情的捲起袖子捐血。（鄭任南攝）

在地企業員工及民眾無畏寒冷的天氣，熱情的捲起袖子捐血。（鄭任南攝）

在地企業員工及民眾紛紛捲起袖子捐血，捐血車工作人員捧著整盒捐贈的鮮血，主辦單位預計三天的活動能為血庫帶來1800袋鮮血進帳。（鄭任南攝）

台北捐血中心將企業捐贈最新的電動巴士捐血車（右）在內的兩輛捐血巴士開進園區，參加捐血作業。（鄭任南攝）

受到新冠肺炎疫情影響捐血人潮，且希望在春節前補充血源，第六屆內科千人捐血活動12日在內湖科學圈的大港墘公園舉行。在台北市長柯文哲的參與及當地企業的支持，整個活動啟動典禮熱情沸騰。

雖然天氣寒冷，仍可見在地企業員工及民眾排隊等候捐血，主辦單位內湖科技園區發展協會也樂觀的預估能募得1800袋捐血。根據台北捐血中心統計，目前A型、B型、O型、AB型的血量庫存量僅剩4至7日的量，為因應年節假期，必須提早調節血液庫存量，呼籲民眾踴躍捐血，並加強防疫措施，做到「捐血安心，用血安全」。