台灣運彩xT1聯盟1月9日臺南台鋼獵鷹與高雄全家海神，第3節獵鷹外籍球員賈西亞和海神執行長李偉誠於場邊爆發口角，針對這起衝突事件，聯盟召開重大事件決策委員會進行仲裁，最終以傷害聯盟形象為由，各懲處25000元罰款。

T1聯盟表示，依照賽務規章第17條第3點各處以25000元，考量雙方當下都因比賽情緒牽動導致過激行為，賽後皆感歉意，且已深刻自省，罰款將作為公益基金，於球季結束後用於協助籃球基層發展。

獵鷹晚間發出聲明，賈西亞與坐在觀眾席的海神執行長李偉誠發生口角衝突，當下賈西亞因翻帽動作被叛技術犯規一次，連帶前面違反運動道德犯規造成兩次技術性犯規需離開球場。球團對於處理程序有疑慮，故提出申訴請聯盟協助裁決。今日聯盟判定雙方各打五十大板，需繳交25000罰金。球團於事發後進行內部討論表示針對翻帽行為實屬不妥之動作，溝通後賈西亞本人將購買200張門票回饋給在地學生，為此行為負責，並且對支持他的球迷、隊友們致歉。另外也希望團隊引以為戒，此行為不得再出現。

獵鷹強調非常支持賈西亞，表示賈西亞本人對於球迷與團隊都是非常友善與真誠，相信喜愛他的球迷朋友們都知道，時常照顧粉絲需求，本次也自掏腰包購買60頂帽子給提早進場的觀眾朋友們，呼籲大家於29、30進場看球。