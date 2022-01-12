聯邦銀行健行分行有行員確診，桃園市政府緊急增設東興社區活動中心採檢站。（賴佑維攝）

桃園市政府設立採檢站，呼籲相關民眾採檢。（市府提供）

聯邦銀行健行分行有行員確診，桃園市政府緊急增設東興社區活動中心採檢站，桃園市長鄭文燦晚間前往視察，他說，因有群聚感染現象，因此設立社區採檢站，希望確保社區安全。

鄭文燦表示，該分行有3行員群聚，正在採檢確認中，行員、警衛、清潔人員都要採檢確認。因有群聚感染現象，市府下午設立社區採檢站，晚間也有開，希望爭取時間。他呼籲，有足跡症狀，或到分行洽公，跟行員接觸，盡快採檢確保社區安全。採檢站陸續開到周六。他也說，銀行行員疫調也在進行，還在擴大。

媒體詢問是否還有新增確診者？鄭文燦說，正在由醫院確定，如果有新增，會啟動疫調匡列，因為接觸者已經隔離，若有確定案件，其家人、同住親友都要隔離採檢。

天晟醫院副院長林慶元則說，白天採檢231人，最多1時段可以採檢600人，鼓勵民眾採檢。當地里長健行里長劉邦笙說，接到訊息後，大家都有點戒慎恐懼，鼓勵民眾採檢。