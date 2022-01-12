年節將至，桃園市平鎮警分局11日晚間邀集觀音根滿慈善基金會及平鎮區農會，偕同分局長黃富村及各所所長，一同至參與「寒冬送暖愛心公益暨年節防詐宣導」活動，平鎮分局不但準備了充沛的物資外，也聆聽民眾心聲，就是希望在過年前夕，能讓清寒困苦家庭也能過個暖冬及好年。

觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，推廣慈善的理念與提供社會福利是基金會成立的目標，日前得知平鎮警分局籌辦此次寒冬送暖活動時，立即請董事長劉建三準備高級棉被組及各項生活物資等，提供給分局轉贈給平鎮區內弱勢的民眾。另外平鎮區農會總幹事葉思瑋也共襄盛舉贊助白米300餘斤，提供弱勢家庭。

黃富村表示，社會上仍有許多人需要被關懷及幫助，此次寒冬送暖活動也特別感謝觀音根滿基金會及平鎮區農會的大力支持，希望藉此善心活動拋磚引玉，讓更多社會大眾伸出溫暖雙手，幫助需要幫忙的弱勢團體，讓社會充滿豐富的人情味。

另外分黃富村也要求同仁，要時時刻刻秉持著「同理心」及「即時關懷」之精神，主動發掘轄內貧困孤苦及需要幫助的人，主動給予關懷。