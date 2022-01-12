王瞳挑戰成功。（公視台語台提供）

鮮少上綜藝節目的王瞳帶著張芸京的妹妹張芸慈及其他教會好友一同來公視台語台《全家有智慧》挑戰，並PK演員好友賴芊合，由於王瞳是8點檔當家花旦之一，大家都以為她的母語是台語，結果她是因為拍8點檔才開始學台語。

張芸慈是知名歌手張芸京的親妹妹，因為姊妹兩長很像，她經常被誤認是姊姊，還有粉絲來要簽名，要求她簽姊姊的名字，阿松忍不住問：「那妳有簽嗎？」張芸慈表示：「我就幫他簽啊！」林美秀又問賴芊合的小妹有沒有被認出來，小妹很自豪常有人覺得她長得像賴芊合，因為姐姐很漂亮，不過姊姊倒是很怕跟她靠太近，因為自己頭髮太短、太帥氣，造型很像時下小鮮肉，容易被誤會。

雖然王瞳隊的成員們台語流利，但對手也不容小覷，來自宜蘭的賴芊合從小到大都跟媽媽講台語，算是母語人士，令同為宜蘭人的林美秀倍感親切，馬上和她講宜蘭腔台語，更讚揚每個家鄉都有自己的腔調，都很好聽。

信心滿滿的王瞳在第一關「接龍王」時很客氣，拋給敵隊接的詞都比較簡單，怕對方不好接，不料賴芊合隊實力堅強，丟回來的詞彙都很難接龍，王瞳隊慘敗，一分都沒拿到，她不禁直呼：「對面的（指賴芊合隊）心機真重。」張芸慈也喊話：「我們不是好朋友嗎？」在第二關中王瞳隊火力全開、反超成功，關鍵一戰是最後的隊長對決，王瞳戲劇性地打敗賴芊合，挺進最後一關。《全家有智慧》每周一至周三晚8點在公視台語台播出。