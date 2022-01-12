藝人的感情世界一直是大眾所關注的，尤其俊男美女明星的戀愛史更被聚焦；國際影星章子怡被影壇視為東方美人的典型，她的每一段戀愛史也都是媒體追逐的焦點；其中，有一位曾經「章子怡最想嫁給他」的男人，如今身家已是上百億，但是卻仍單身一人！這位超級「黃金單身漢」就是香港富豪「霍啟山」。

章子怡曾經有過很多段戀情，大家比較清楚的應該就是她和央視主持人撒貝寧了；但章子怡曾在2008年7月和以色列籍風險投資家阿維夫·尼沃（Aviv Vivi Nevo）訂婚，後來在2010年分手。而章子怡的現任丈夫則為大陸歌手汪峰，她在2015年2月7日的生日派對上答應汪峰的求婚，並於同年5月10日與汪峰正式成為夫婦。

章子怡。（圖／截取自章子怡微博）

但是章子怡「曾經最想嫁」的人卻是霍啟山；霍啟山1983年出生於香港，長得帥、學歷又高，家世更是不得了，他的爺爺是香港富豪霍英東。霍啟山從小在英國讀書，假期時經常跟隨爺爺霍英東去大陸廣州、中山等地遊歷；他大學時就讀於倫敦大學國王學院，選修金融專業，畢業後在華爾街做投資銀行，幫助大陸企業在美國上市。

霍啟山。（圖／截取自百度百科）

而章子怡與霍啟山認識的經過也非常浪漫；2004年3月，霍啟山與章子怡初識於摩納哥王室在蒙地卡羅舉辦的「玫瑰之舞-中國之夜」慈善晚會上；4個月後，霍啟山與章子怡戀情被曝光，當時他們兩人的確非常恩愛，但不知道是什麼原因，戀情僅維持兩年就分手了。

章子怡。（圖／截取自章子怡微博）

大家或許認為明星嫁入豪門是理所當然，但其實嫁入豪門未必是那麼容易的事，當霍啟山和章子怡戀愛的時候，他也才21歲而已，章子怡和他算是「姐弟戀」，這或許也多少構成他們之間「結為連理」的障礙。如今章子怡早已經結婚生女了，婚姻也幸福美滿。而霍啟山的身家更早已上百億，他如今還是霍英東集團的副總裁，但卻依然單身，堪稱超級「黃金單身漢」。