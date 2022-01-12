智庫學者11日指出，美國總統拜登（Joe Biden）上任後持續推動以企業增稅、反壟斷為主的新經濟政策，與所想達成的國家安全目標互相矛盾，不僅顯示其不夠了解美國當今面臨的挑戰，更可能讓美國無法自長期的經濟實力衰退中振作，讓中國大陸在全球霸權爭奪中搶佔先機。

在白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的建議下，拜登政府正尋求跳脫過去數十年政策框架的「新經濟模式」，以確保經濟安全，避免被急起直追的中國大陸超越。不過美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）表示，拜登目前的政策只會讓中國大陸搶佔先機。

湯普森指出，拜登新經濟政策以企業增稅、反壟斷為主。以企業增稅來說，在拜登稅制改革計畫下，美國將成為經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中綜合稅率最高的國家，影響各企業進行研發與資本投資的能力，導致衰退中的工業更難振作；湯普森還表示，在前總統川普（Donald Trump）降低企業稅之前，部分美國大公司已在避稅考量下，開始將總部遷往海外。

而反壟斷方面，拜登一方面高喊注重創新，一方面不僅繼承川普時代瞄準大型科技公司的政策，還進一步對石油、天然氣、海運、肉品加工、鐵路、保險、出版、大型零售等業者啟動反壟斷調查。但根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group），這些大公司正是美國最具創新能力的企業，對其進行限制只會進一步降低美國整體競爭力。