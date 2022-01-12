作為化解大陸民營房企債務風險重要工具之一的「併購票據」即將面世，大陸國有房企──招商蛇口擬發25.8億元（人民幣，下同）併購中期票據已於今（12）日完成註冊，其中12.9億元用於收購專案，為專案公司注入資金，確保專案順利推進。

財聯社報導指出，市場人士表示，房企專案收併購能夠保證問題房企的後續工程保質保量完成，對穩定市場情緒有非常積極的作用。據悉，除招商蛇口外，多家房地產企業亦計畫近期在交易商協會註冊發行併購票據。

近期，大陸監管部門還出台一系列政策措施鼓勵併購出險困難房企的優質專案，並努力確保信用良好的開發商能夠獲得融資。

隨著市場對後期房地產行業發展預期逐漸形成共識，預計2022年大陸房企融資環境將明顯好於2021年，大陸房地產市場也將出現更多的資產出售和併購活動。

資料顯示，2022年中資美元債到期量達到2021年末中資美元債存量的18.4％，1月地產美元債到期約73億美元，是2022年全年到期壓力最大的月份。中資美元債的融資主體以處境艱難的房企居多，2021年高收益中資美元地產債市場經歷劇烈波動後，當前低等級房企資金鏈仍面臨大考，因此為房企開闢新的低成本融資管道迫在眉睫。

人行金融市場司司長鄒瀾近日表示，對於已經出險和資金周轉困難的房企集團持有的優質項目子公司股權或資產，不少行業內的優質民營、國有企業是有購買意願的，這也相應產生了專門的合理融資服務需求。

財聯社報導分析，從長遠看，透過併購等市場化方式推動大陸房地產市場的結構性調整，有利於高負債企業集團資產、負債雙瘦身的同時保護住房消費者合法權益，有利於形成房地產新發展模式，促進房地產業的良性循環和健康發展。