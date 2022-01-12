今日境外移入確診92例創下新高，長榮航空今再傳1機師確診，據悉該名機師曾執飛赴荷蘭阿姆斯特丹航班，於執勤返台檢疫期滿進行PCR採檢為陽性。

該機師從荷蘭返台後，檢疫期疑出現呼吸道症狀，檢疫期滿採檢確診，對此，長榮航空說明，詳請由中央流行疫情指揮中心說明為準。

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