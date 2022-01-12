中新經緯報導，博鰲亞洲論壇秘書處今天（1月12日）在北京召開2022年年會新聞發佈會，論壇秘書長李保東表示，儘管年會具體日期還需視疫情發展等形勢最後確定，但不管怎樣，今年春季的年會一定會開，而且有信心開好。

李保東表示，博鰲亞洲論壇將按慣例於2022年春季在海南博鰲舉行年會，邀請包括東道國中國在內的國家和政府領導人、政府官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者和媒體人士出席會議，共商疫後亞洲與全球發展大計。年會將以線上線下相結合的方式舉辦，具體日期將在與東道國協商確定後盡快公佈。

李保東強調，雖然現在很難斷言疫情什麼時候會徹底結束，但大家必須著眼未來，積極把握和推動疫後世界發展大勢，為構建人類命運共同體而努力。博鰲亞洲論壇2022年年會將聚焦各方最為關注的疫後經濟復蘇與發展問題，聚焦綠色發展、創新發展、包容發展、合作發展，致力於促進國際團結與合作，致力於推動全球發展。

李保東表示，儘管年會具體日期還需視疫情發展等形勢最後確定，但不管怎麼樣，今年春季的年會一定會開，而且有信心開好。

李保東表示，為籌備好年會，論壇徵求了發起國、理事咨委、會員、合作夥伴、學界、媒體等有關各方的寶貴意見與建議。他介紹了論壇對當前形勢的看法以及年會將涉及的六個方面的問題。

首先是疫情。李保東指出，當前，新冠疫情仍在全球起伏反覆。疫苗分配不均、病毒不斷變異等因素極大阻礙了疫情防控的步伐。但疫苗和藥物仍然是人類對抗病毒的有力武器。論壇將在今年的年會中進一步總結全球抗疫經驗，探討如何縮小「免疫鴻溝」。

第二是世界經濟。李保東表示，世界經濟已經從因疫情導致的衰退中走了出來，總體上保持著復蘇勢頭，但全球經濟復甦很不均衡。各國的經濟復甦進程與疫情形勢及疫苗的接種情況密切相關。作為一個以經濟議題為主的論壇，論壇年會將一如既往地探討全球經濟的走勢以及產業鏈、通貨膨脹等一系列相關問題。

第三是綠色復甦與可持續發展。李保東談到，經歷了這場世紀疫情，各國普遍更加重視綠色、創新與可持續發展，更加重視碳達峰與碳中和等問題，積極推進經濟結構綠色低碳轉型。年會將在已有共識的基礎上，更多聚焦於實現碳中和的路徑和方法。由於疫情的影響，實現聯合國2030年可持續發展目標面臨巨大挑戰。論壇也將在年會中探討如何促進各國和世界的包容性發展。

第四是數位經濟。李保東表示，當前，數位經濟正呈蓬勃發展之勢，為疫後世界經濟復甦帶來很多機遇。中國的數位經濟發展走在了世界前列，催生了新產業新業態新模式，出現了一大批令人眼前一亮的新技術、新應用。

就全球而言，各主要經濟體都很重視市場監管與反壟斷，規範行業秩序，促進數位經濟長遠健康發展。在全球化背景下，如何加強數位經濟政策協調，進一步促進數位經濟發展，同時維護公平競爭，保護個人信息安全，這些都將是論壇年會要討論的問題。

第五是國際合作與全球治理。李保東提到，當前，全球化繼續遭遇逆流，國際關係和大國關係中的緊張因素增多，全球治理赤字更加突出。科技創新、公共衛生等問題頻頻被政治化，給整個世界的經濟復甦和共同發展增添了障礙。

論壇在徵求意見的過程中，有關各方均不約而同地提到「團結」「信任」「合作」「發展」等關鍵詞，普遍認為這是當今世界所最需要的。論壇年會將一如既往地發出支持多邊主義與國際合作的呼聲，積極促進全球治理。

第六是亞洲區域合作的新發展。李保東介紹，今年初區域全面經濟夥伴協定(RCEP)正式生效，這是亞太區域合作進程中里程碑式的重要進展，也為全球經濟復蘇注入了新的動力。地區國家以實際行動，發出了支持自由貿易、維護多邊主義的有力聲音。論壇年會將進一步探討如何用好RCEP帶來的機遇，如何繼續深化亞太區域合作。