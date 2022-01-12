鑑於近日酒駕肇事造成無辜民眾傷亡案件頻傳，為有效遏止類似犯罪行為，屏東地檢署祭出重罰，對5年內3犯酒駕案件及歷年累計4犯以上酒駕受刑人，不准易科罰金，去年12月累計之今，已核定4件案件。

屏檢主任檢察官陳怡利表示，除有重大事由外，一旦符合上述要件，認為屬於易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不准易科罰金，若准予易科罰金者，需先報請檢察長核准。

另外，酒駕案件諭知緩起訴被告，若於緩起訴期間內再犯酒駕案件，檢察官將從嚴審查，以撤銷原緩起訴處分為原則，並從嚴、迅速偵辦，以避免是類犯罪行為再度發生，以保障民眾用路安全。

陳怡利指出，自2021年12月迄今，已核定不准易科罰金執行案件有4件，均為至少3次酒駕行為，判刑4至6月不等。另對在緩刑期間因再犯酒駕受保護管束人，經檢察官聲請法院裁定撤銷緩刑宣告，撤銷率亦達100％。

陳怡利強調，為遏止酒駕犯罪行為，避免造成無辜用路人傷亡案件所衍生家庭悲劇再度發生，屏檢將持續支持警察機關強力執法外，對於偵查中酒後駕車案件亦將從速、從嚴偵辦，決不寬貸。

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