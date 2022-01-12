開發金控12日公告上百位包括高階經理人在內的員工信託轉讓持股，主要是因應去年起推動的限制型員工權利新股制度，公司透過結合營運績效方式留才，激勵員工努力達成設定的績效目標，12日包含開發金控各子公司經理人層級以上主管皆透過限制型股票信託方式公告受讓至專戶，表達對新制的支持以及對共同提高營運績效的向心力。

開發金控去年4月宣布將實施限制員工權利新股發行辦法，目的為兼顧吸引及留任專業人才，激勵員工共同努力達成未來公司整體績效，使員工與公司及股東之利益更趨緊密聯結。限制員工權利新股最重要的是納入為期三年的三項績效指標條件，將依績效指標達成狀況所對應之比例，分三年既得。12日為首度公告，為此新制的第一步。

限制員工權利新股制度顯示開發金控團隊對未來的承諾及期許，希望達成長期平均穩定的績效，創造股東獲利，同時達到留任頂尖人才的效果。這次限制員工權利新股共計發行普通股上限為112500張，發行總市值上限約為13.5億元，因衡量指標的門檻設定非常嚴格，除非股東總回報率；普通股股東權益報酬率與每股盈餘等三項指標都達全體金控排名前四名，股票發放才會達上述上限，並以第八名為為門檻，其中一項指標達到第八名，則股票發放市值約為2.25億元。若排名為第九名以下，則不會發行任何股票。三年績效期間屆滿後依三年遞延既得，於既得條件達成前將交付信託。因此12日公告為該制度實施後首度公告，也為此新制開跑的第一步。