美國能源資訊局（EIA）發布最新月報指出，儘管Omicron變種病毒肆虐全球，但無礙全球需求復甦，今年布蘭特與紐約期油均價預估將分達74.95與71.32美元，較上次預測調高逾7％。

受到油市需求復甦穩健的激勵，油價周二大漲逾3％，布蘭特期油收高至83.72美元，周三並一舉衝破84美元，最高來到84.35美元，創兩個多月新高；紐約期油周二收在81.22美元，周三最高衝至81.99美元，同樣改寫近兩個月新高價。

EIA代理局長奈利(Steve Nalley)在一份聲明中指出，「我們預估今年全球對於石油產品的需求將可回到並超越疫情爆發前的水準，不過原油產量增加的速度高於我們原先的預期。」

EIA周二發布最新短期能源展望月報調高今年油價預測，布蘭特期油均價從12月預估的70.60美元，大幅調高至74.95美元，紐約期油則從67.87美元調升至71.32美元。

EIA表示，布蘭特期油今年第一季均價估在79美元，但之後隨著庫存不斷增加，油價將拉回，第四季時均價可能下探71美元。從第二季到今年底，油市庫存平均將以每日70萬桶的增量上揚。

2023年布蘭特期油全年均價估計將進一步下滑至68美元。

紐約期油部份，EIA預估今年上半年與布蘭特期油的平均價差將在每桶3美元，而由於明年美國產油量暴增，明年紐約期油與布蘭特期油的價差又將擴大到4美元。

EIA指出，今年影響油價走勢的主要變因包括全球經濟成長與疫情相關的不確定性，目前的油價預測主要是根據全球石油消費去年成長4％，2022年擴增4％，2023年再增加2％。

EIA還提到，全球供應鏈瓶頸可能會加重通膨飆升的壓力，而全球各國央行對抗通膨的政策回應將影響經濟成長與石油的需求展望。

此外，石油供給方面，產油國組織聯盟（OPEC+）的產能目標也仍有變化。EIA預估，OPEC+每月增產量將不會超過目前的每日40萬桶。