《全明星運動會》第1季紅隊成員吱吱（郭芝吟）、阿樂、芳芸搭檔主持三立《出發吧女孩》深入體驗在地旅遊的樂趣與感動，3人今（12日）在記者會中拚膽識，大玩卡丁車，結果撞得亂七八糟，對於這次合作主持，阿樂笑說大家默契不足，但也是一種特色。

女孩湊在一起就容易有爭執，芳芸就坦承自己有點脾氣，但來的快去得快，有時竟會為了有沒有幫對方煮咖啡而小吵，芳芸解釋因為阿樂直指她說：「妳這女人都不會幫我煮！」而最聰明就是吱吱郭芝吟，完全不參與戰爭。

目前《出發吧女孩》節目已錄製4集，吱吱在節目中因為求月老獲得3個聖筊而感動落淚，被指真命天子要來了，吱吱急忙撇清說：「這麼認真主要是求人際關係，不一定是感情！」阿樂則說住台北壓力大，先賺錢再談感請，被問到上次戀愛時間，答案竟是「學生時期」。

由於在節目過程中會不斷介紹吃，吱吱郭芝吟每次有什麼食物剩都會吃完，她笑說不想浪費，而且平時也很少到處吃，她承認目前體重增加兩公斤，由於運動量減少，之前的肌肉都消失了，不像芳芸雖吃美食卻最自律，因為都會持續運動。

聊到《全明星運動會》已邁入第3季，這次紅隊表現相較於之前好，阿樂就說非常合理，因為第3季的學弟妹可從前2季吸取較多經驗，因此這季經常突破以往紀錄，而3人也最看好紅隊隊長王子（邱勝翊）。《出發吧女孩》13日起，每周四晚10點30分在三立台灣台播出。