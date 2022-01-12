空軍嘉義基地的四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，昨天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失，而在事件發生後，空軍已火速成立應變中心，各單位正持續進行搜救。對此，前空軍副司令張延廷12日指出，是否是吸到候鳥，造成「(F.O.D) 外物損傷」？他坦言，這沒人知道，因為這是環境因素。

對此，前空軍副司令張延廷12日則在《TVBS》政論節目「新聞大白話」發表看法指出，昨天F-16V執行的科目是大角度對地照準演練，不光是大機飛行，因為在空中高速飛行，整個狀況會非常多，尤其是從8000英呎整個20度大角度俯衝，俯衝之後要大機脫離，2秒鐘就要把飛機帶起來，不然就會撞到海面，短短幾秒內要完成減速、追瞄、拉機身、調整姿態，還要同時按電門發話回報，同時觀察天候氣象，才剛做完抗G力動作，是否機身突然會有狀況都很難說，因為3度空間連續轉變下，有太多變數了。

至於是否有可能是水溪靶場靠近海邊，因此附近會有很多候鳥，加上最近天氣轉冷，是否是吸到候鳥，造成「foreign object damage (F.O.D) -外物損傷」？張延廷坦言，這沒人知道，因為這是環境因素，當下狀況是瞬息萬變的。