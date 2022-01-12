許多人去外地工作或就學，只要你不是富二代，往往繞不過租屋這關。有網友日前翻看租屋網，意外發現桃園1處房東主打「太空艙雅房套房電梯別墅」出租的物件，月租3500元看似便宜，但看了床位竟如青年旅館一樣的上下舖設計，代表1個床位需要月租3500元，讓不少網友大開眼界，「台灣房東真的無極限」、「開始學香港了呢」。

1名網友在社群平台PTT發文，分享他在租屋網上看到的物件，就房東貼出的資訊，1間12坪大小的雅房，位於4層電梯大樓的3樓，月租僅需3500元，聽起來似乎很便宜，但照片一出後意外引起網友熱烈討論。

從房東所貼出的照片可發現，客廳擺放皮沙發、液晶電視，甚至還有1台按摩椅，而浴室則是大理石裝潢，同時有浴缸及蓮蓬頭，且似乎還是乾濕分離的設計，但最令人感到意外的是，房間內竟是類似青旅般，一格一格且多達10個的上下舖床位，一旁放置檯燈、木製座椅及一個梳妝台。

原PO表示，「台灣房東真的無極限啦，自己都不會住的格局還想拿出去租人，這在桃園啦，給你一張床位就說這是雅房一個月四千」，而且還沒有書桌、衣櫃，家當不能帶超過1個行李箱，不然可能沒地方擺，這樣不如去租個5千元的小套房。

貼文一出後，底下網友大開眼界，「外勞住，一間塞十幾個人，床就是上下層床」、「房東開始學香港了呢」、「這個太差了，感覺腳都伸不直」、「這一看就知道之前是外勞住的」、「學校宿舍再怎樣也有桌子」、「這比學校宿舍還爛欸」、「膠囊旅館吧」、「這是甚麼」。