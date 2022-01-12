香港一間藥店老闆1日確診感染Omicron，經過追查發現，一名染疫空少曾到藥房購物，老闆被空少傳染的可能性大，但監視器畫面顯示兩人皆有戴口罩，香港衛生防護中心懷疑，染疫原因可能是「毒鈔票」傳播病毒。

據《香港01》報導，香港屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口先後感染Omicron，均無接種疫苗。衛生署追查發現，國泰空少染疫個案，在上月27日居家隔離時違規，到藥房短暫停留5分鐘購買洗髮精，但監視錄影器畫面中兩人同在期間都有戴口罩，理論上應該可以防止受到感染，因此染疫原因成謎，香港衛生防護中心懷疑傳播途徑與現金交易有關，可能透過紙幣等物品傳播病毒。

以往針對病毒傳染途徑的研究不少，香港大學醫學院、公共衛生學院的團隊2020年研究就發現，在攝氏22度、相對濕度65%的情況下，新冠病毒在外科口罩外層可存活多達7日，內層則存活4日；另在不鏽鋼、玻璃及塑膠表面可存活4日，在鈔票、木表面可存活2日，在布表面可存活1日，在紙巾則存活30分鐘。

此外，根據香港大學化學系博士K. Kwong（鄺士山）去年受訪時的發言指出，病毒的確有可能在鈔票表面上存活24至48小時，而將紙鈔放在在紫外光燈箱中照射15分鐘以上，或噴灑酒精可以幫紙鈔消毒。鄺士山提醒，接觸過鈔票及錢幣後，不要碰觸雙眼或嘴巴，應該先洗手、進行消毒動作。