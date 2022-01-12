蕾宏大戰停歇三周後，李靚蕾11日晚間發文指控王力宏，出關後，立刻衝到吾疆找人，不僅試圖硬闖，還帶3個大男人堵在門後，嚇得她與孩子相當恐懼。深綠網紅律師呂秋遠也在臉書評論此事，但文中卻盡是對女方的調侃與酸言酸語，引發網友不滿，3000多人狂灌臉書，更有人挖出呂秋遠4年前黑歷史，大酸「難怪要幫王力宏說話」。

呂秋遠在臉書PO文，用「實境秀第二季第一集」形容昨晚的蕾宏大戰，10點分析看似在勸2人停戰，但卻充滿對女方的酸言酸語，包括暗示孩子聽李靚蕾的話，是因為要顧慮爸媽，才會見人說人話，見鬼說鬼話，怕傷到媽媽，而不是真的討厭爸爸，孩子其實心很累。

李靚蕾控訴王力宏試圖硬闖，還帶了三個男人在後面，其中一人完全不認識，讓她相當恐懼。對此王力宏經紀人指出，該名男子是王聘請的私人保全，並非黑道。(圖／李靚蕾IG)

此外，呂秋遠更酸「續集要拍的比第一集好，其實不容易，而且續集拍不好，有時候更會毀掉第一集」、「藉由加辣的程度要來吸引觀眾的眼球，也不是不行，但是當觀眾覺得不好看，反噬的作用力也很可怕，風向隨時都會變，別把觀眾的掌聲，當作收視率的保證」，疑暗指李靚蕾自導自演、加油添醋。

呂秋遠文章發出後，遭網友一面倒罵翻，就連許多死忠粉絲也看不下去出來砲轟：「絕口不提男方造成的問題，是否有點偏頗」、「其實王力宏律師就是你吧」、「這篇完全展現你就是看熱鬧的人，在別人傷口撒鹽、揶揄酸諷，真是殘忍」、「雖然是你的粉絲，但身為一個母親完全無法認同你」、「女生都沉默3周了，你有照顧過孩子嗎？知道壓力多大嗎？」、「看完真的不敢相信是呂律師你發的文，使用的字眼充滿惡意，衝著女方。先退讚了」、「偷吃、硬闖惹事的都是王力宏，結果罵的都是女方」、「傲慢的男權主義」、「好沒良心的評論」。

不少網友隨後也挖出呂秋遠5年前遭爆同時劈腿3女的黑歷史報導，貼在留言處狂酸：「難怪要幫男生說話」、「怪不得這麼挺王力宏」、「現在懂了」、「都差點忘記還有這段」、「那就不意外了」。

2017年9月，呂秋遠遭週刊踢爆同時與多名女性交往，疑似利用對方上門諮詢婚姻問題時，用花言巧語打動對方，更有女子出面投訴，表示呂秋遠當時不斷勸說她盡快離婚，這樣就能名正言順在一起，等到真的離婚後卻被對方以工作繁忙為由疏遠。兩人鬧翻後，自己收到不少女網友私訊表示都有類似經驗。

當時呂秋遠則是全盤否認，但以個人隱私為由不願多做詳細說明，僅表示媒體可以繼續跟拍，但希望不要打擾到他身邊的親友，一切到自己為止。