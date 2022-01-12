據《投資時報》報導，專注於高端處理器研發設計與銷售、欲做大陸「國產CPU第一股」的海光信息，日前正式向上海證券交易所遞交招股說明書，申請登陸科創板。

本次IPO，該公司擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過5.06億股，擬募集資金91.48億元（人民幣，下同），將全部用於「新一代海光通用處理器研發」、「新一代海光輔助處理器研發」、「先進處理器技術研發中心建設」及「科技與發展儲備資金」。

招股書顯示，截至報告期末，海光CPU系列產品海光一號、海光二號已經實現商業化應用，海光三號處於驗證階段，海光四號處於研發階段；海光DCU系列產品深算一號已經實現小批量生產，深算二號處於研發階段。

另外，據《投資時報》報導，2016年3月和2017年10月，海光微電子、海光集成分別與AMD公司簽署了《技術授權合約》，約定了AMD將高端處理器相關技術及軟體許可給兩家合資公司，該許可在兩家合資公司運營期限內持續有效。

本次發行前，海光信息主要股東為中科曙光、成都國資、海富天鼎合夥、藍海輕舟，分別持有32.10％、19.53％、12.41％和6.99％的股份，公司無控股股東且無實際控制人。