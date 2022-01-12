為中華女籃隊立下不少汗馬功勞的好手黃品蓁，結束6年的旅外生涯，去年回台加入台元紡織女籃，笑說過去對自己身體很暴力的她，今年要多點耐心、健康打完第17季WSBL女子超級籃球聯賽。

從HBL、UBA、WSBL到中國大陸WCBA，黃品蓁的籃球履歷相當精彩，特別是進入成人隊後，在WSBL待過中華電信、國泰，西進WCBA這6季也先後效力過河南、新疆、河北和四川4隊，台元則是她第7支隊伍，她回應：「還蠻喜歡加入不同球隊、學習各隊特色，我自認適應力沒問題，也覺得新挑戰蠻新鮮、刺激的。」

加入台元的契機，黃品蓁透露當初回來也有其他WSBL球隊詢問加盟意願，但她主動聯繫台元，期待成為新東家挑戰冠軍的助力，台元教頭邱啟益透露：「品蓁很自律、資歷又完整，球場就像是她的訓練場，往往一練就很難停下來，甚至要直接關掉球場跟重訓室電源才能讓她緩下腳步，不至於過度訓練。」

黃品蓁的位子、打法需要肉搏戰，加上嚴格訓練，長期下來對身體負荷不小，之前膝蓋也動過半月板縫合手術，黃品蓁表示，手術後身體狀況跟過去有段落差，一開始很難接受，但想到自己過去那麼「暴力」對待身體，現在才會有這樣的感覺，她也學著更耐心面對身體狀況，「很久沒在台灣球迷面前比賽，就試著享受每一天，期待能健康打完整季。」

為了保護黃品蓁，邱啟益透露例行賽開季會控制其上場時間在20分鐘左右，希望到5月季後賽黃品蓁的身體狀況可以調整到巔峰。