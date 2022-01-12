喜迎農曆春節的到來，看準愛花人士眾多，今（12）日起於台中臻愛花園飯店登場的第一屆「臻愛茶花藝術展售會」，現場展售市價上億元的600多盆大小盆栽，包括最高樹齡的「500年伯拜范茶花」，樹型大氣具王者風範，除了具備著千萬的身價，也是這次茶花展最珍貴的茶花，被譽為罕見的茶王；而樹型最高的「二層樓高紅鳥茶花」，樹齡近400年。目前有一株茶花開出約2000朵難得一見的豔紅花色，超吸睛！

台中「臻愛茶花藝術展售會」今日在現場提供國寶級的「凹脈金茶花」，現場採摘、現場沖泡並與賓客分享；此外，由耐斯集團使用茶花製造，並由「明月居茶花山莊」監製 做出造型瑰麗的「臻愛茶花香皂」，也開放現場來賓沁香試用。

台中臻愛花園飯店董事長林志成表示，有感於近兩年疫情衝擊許多家庭，攜手台灣齊馨教育關懷聯合協會，一起投入對弱勢族群們的關懷，尤其是孩子們的品格教育為之重要，後續將會把這次茶花藝術展售利潤所得50％，捐贈給該協會。

位於台中高鐵特區的「臻愛花園飯店」，佔地面積廣達5600坪、擁有400個以上平面車位，且參照博物館的建築，挑高9米同時可容納400桌一起用餐，也是台灣極少數室內沒有樑柱的宴會場所，提供室內外的寬敞停車空間。

當年砸下數億元打造的「臻愛花園飯店」，位於台中高鐵特區三鐵共構區、南來北往交通便利，加上在婚禮產業建置一條龍的服務，結合婚紗、喜餅、喜帖、樂團、場佈、西服、禮服、新娘秘書、寢具、海外旅遊、活動企劃主持、花藝設計等，同時亦積極研發更多的新創菜色，朝多元創新服務為發展目標，度過嚴峻的疫情考驗。

林志成表示，疫情期間，臻愛花園飯店收藏了許多珍稀的茶花盆栽，並佈置成台灣婚宴會館獨一無二的浪漫花園，提供婚紗攝影業者可直接在臻愛花園裡取景，不但節省新人攝影成本，同時也節省許多交通上的時間，能在繽紛的夢幻花園留下難忘的甜蜜回憶，是新婚宴客及工商喜慶最佳的場地！