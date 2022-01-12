譜不成姊弟戀竟想不開！1名網友分享公司1名18歲的高中建教生剛來上班，就對1位38歲、已離婚的女同事傾心並展開猛烈追求，不過該女同事一直拒絕愛意，最後選擇與其他人交往，該男子見愛不成也不願祝福，竟想不開到7樓欲輕生遭其他人阻止，誇張情節讓網友看傻。
該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，「現在的小男孩在流行追阿姨嗎？」他說公司1名女同事現年38歲、已離婚、獨自扶養女兒，而公司日前來了1名18歲高中建教生，沒想到該建教生開始追求對該女同事，女同事一開始即表明拒絕並拒收禮物，最後甚至不願與對方待同一空間，但建教生仍窮追不捨。
該網友說，該女同事之後找到第二春，沒想到該建教生得知後無法接受，竟崩潰到準備從7樓輕生，「剛好（當時）我上完廁所出來，看到他趕快跑過去把他抱下來」，原PO說因為這等挫折就想不開，日後遇到更大挫折怎麼辦，「而且18歲男追38歲女，本來就幾乎不可能成功吧」。
其他網友則留言，「現在的18歲早已經不是以前的18歲了」、「18歲都可以當兒子了」、「他那樣做只會讓女人更討厭他」、「應該是很喜歡吧！撇開年紀不談，喜歡一個人，有錯嗎？」、「因為阿姨有一個10歲的女兒....」「死給別人看」是世上最愚蠢的事」。
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文章來源：臉書「爆怨2公社」貼文
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