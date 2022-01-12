正值歲末年終，許多家庭趁年終獎金發放之際幫家中添購家電，悠遊付與燦坤3C聽到會員的需求，攜手於燦坤3C會員招募日共同推出高額回饋，無論想要高級電動牙刷組或是現金回饋券，一應俱全。

自1月7日起至1月16日燦坤3C舉辦會員招募日，活動期間使用悠遊付單筆滿16800元，即贈價值2409元的Oral-B口腔保健禮盒組，單筆滿20000元，則是贈1200元現金回饋券。

悠遊付上線屆滿2年，截至去年底會員數已衝破147萬人，通路數已超過9萬點，包括四大超商、微風集團旗下賣場、PChome、momo購物等，線上線下通路已逐漸完備，悠遊付更是市面上唯一可透過手機感應方式通過交通閘門的電子支付(限指定型號Android手機)。

在功能面上，悠遊付是「能付也能收」的電子錢包，在與台北市政府的合作下，目前悠遊付可收生育津貼、托育津貼及早療補助，也能透過台北市教育局的親子綁定繳納市立學校學雜費，付款、轉帳、幫自己的悠遊卡儲值功能也全數到齊，未來還會有更多功能陸續開發上線。