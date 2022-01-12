安東諾夫(Antonov )的An-225戰略運輸機是世界最大運輸機，雖然全球僅有1架，但是它的業務一直相當繁忙，在世界各地運輸巨大的貨物。最近一段影片顯示An-225在降落時，竟然撥開了機場上空的雲霧，相當驚人。

航空學家(The Aviationist)報導， An-225名叫「夢想」( Mriya)（北約名：「哥薩克」Cossack），是前蘇聯時期，為專為運送暴風雪號太空梭，所設計的特製運輸機，這也注定了它的建造數量不會多，原本預計建造4架，但是在蘇聯於1991年解散時，只完成了1架，2號機也沒能完成。

雖然機隊沒有成型，但是如此龐大的運輸機仍然很有商機，它的承載量高達253公噸，相之對比，美國空軍最大運輸機C-5的承載量頂多180公噸，完全不是同一量級。於是安東諾夫為它專門設立了運輸公司，在全世界承包巨大資材的運輸。2004年8月2日， An-225曾經降落過桃園中正國際機場，載運友達光電公司第六代連續式真空濺鍍機。

ADB Antonov An-225 Mriya UR-82060 Amazing landing in the fog / 9.01.2022 RWY27 EPRZ Rzeszów Jasionka

An-225的起落架。(圖/Antonov)

不過，這架飛機最近出了一點小事故， 2022年1月9日，An-225第5度降落波蘭熱舒夫國際機場(Rzeszów-Jasionka Airport)，運輸波蘭鋁業公司的大型鑄造機。結果右側起落架發生螺栓斷裂，所幸An-225的左右側起落架非常穩固，每側多達7排輪子，並不影響飛機的飛行和著陸安全。隨後安東諾夫的維護人員以 An-26區間運輸機運來必要的替換零件，就在熱舒夫機場完成了必要的維修。

最近一段An-225降落的影片讓大家看到它飛行後巨大的尾部湍流可以「撥雲見日」。An-225在一個薄霧的機場降落，在它進場時，在天空劃開了雲霧，切出一道乾淨的藍天。

飛機的尾部湍流是是飛機後面形成的大氣擾動，包括噴射洗流和翼尖渦流的總合。尾部湍流在一段距離後會結束，但是後方如果有另一架飛機緊跟著，遇到這些湍流會造成升力不足的危險。出於這個原因，空中交通管制台(ATC)在指揮飛機降落時，必須注意2架飛機的進場距離與時間。