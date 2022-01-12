台南市善化區與民眾座談，討論公園規畫。(台南市善化區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南市善化區受惠於鄰近南科園區帶來人口進駐效應，已連續18年人口正成長，生活機能需求大增，台南市議員林志展表示，不少民眾反應，善化雖有公園，但卻無一特色公園遊樂戲場，因此期盼公所整治公6公園，設計成一座能讓親子共遊的特色公園。

善化區公所表示，位於文昌里光復路的公6公園，面積有0.6公頃，縣市合併前原為清潔隊停車用地，合併後整理成綠地，開放民眾認養菜園，增設簡易遊樂設施，2019年通過都市計畫通盤檢討，劃為公園用地，公所也徵詢民眾意見，開始規畫改造公園，提供更符合民眾生活機能要求的公園。

一名住在附近的徐小姐表示，善化區還有其他公園，運動公園雖大，但比較適合大人運動，有的公園面積太小，有的沒有遊樂器材，因此最常帶小孩到公6公園玩耍，早上及傍晚時親子多，小小溜滑梯及沙坑不敷使用，如果能擴大面積，改成特色遊戲場，當然是大力贊成。

善化區公所農業及建設課表示，已向市府工務局爭取到規畫經費，擬把公園打造成兼具森林生態、草坪區、市民農場、特色遊戲場的多元公園，特色遊戲場以善化在地糖業文化為發想，融入火車或糖晶體意象，並邀集附近相關各里民眾於12日舉行座談。

參與座談民眾表示，除了糖業文化，希望再增加在地特色，例如善化知名的牛墟文化、草莓特產，最重要的是不要再用罐頭遊具，遊樂場也要更多元。除了遊樂場設計要融入在地文化，民眾也要求停車場規畫也要考量到該區人口密集度。

善化區公所表示，將彙整民眾意見重新規畫再向工務局提案，並且會再召開工作坊，讓在地民眾、親子參與設計，打造出具有在地感、適合親子共遊的特色公園遊戲場。