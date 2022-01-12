富達國際近日召開中國市場投資展望說明會，富達認為，中國大陸在政策定調重回穩定成長的目標下，將持續推進結構性改革，啟動發展動能，預期其貨幣政策將保持相對寬鬆與獨立、股票以及債券市場仍具全球吸引力、外資持倉也將持續上升。

A股核心資產 持續吸引全球市場

富達國際中國區股票投資主管及基金經理人周文群表示，從宏觀經濟來看，2021年中國宏觀槓桿率下降，經濟成長速度明顯放緩；下半年開始受疫情反覆以及房地產調控影響，投資、消費和信貸需求都呈現疲弱狀態；海外市場則在經歷疫情快速恢復之後，經濟成長開始遇到瓶頸；年底則因Omicron變異毒株的快速傳播，為全球經濟復甦再次帶來不確定性。

進入2022年，中國大陸在面對需求緊縮、供給衝擊、預期成長轉弱等三重壓力下，中央政府將穩定成長放在更重要的位置。自2021年12月以來密集的政策定調以及相對應的寬鬆政策，讓我們對2022年經濟觸底回升更有信心。

有鑑於中國大陸在應對疫情時始終維持正常的貨幣政策，預期2022年將有更多的政策空間來支持經濟發展。由於穩定成長被視為優先要務，相信中國大陸的經濟結構性改革仍將持續。反觀海外市場，全球央行在經過兩年的巨量流動性投放後，許多國家可能面臨貨幣政策趨緊的壓力，在央行大幅擴張的資產負債表以及通膨壓力不斷升溫下，都將限制歐美政府再度寬鬆的可能性。

在政策寬鬆預期的背景下，預期中國大陸經濟會在2022年觸底反彈。從業績加速成長和評價的角度來看，A股核心資產頗具吸引力，這也是外資自2015年以來持續流入的原因，且相信此情況將持續。同時，富達認為在成長股領域，2022年投資人將更加注重評價的安全邊際。在板塊佈局上，我們則更看好消費、建材、地產供應鏈等相關產業。

其中，消費產業的長期成長趨勢相對穩定。隨著PPI／CPI縮窄，議價能力強的中下游消費品企業，獲利能力將有機會恢復；隨著2021年12月以來降息和降準落地，提供了更充裕的流動性，通常在信用寬鬆期間，這些和宏觀經濟密切相關的板塊投資價值往往會更為突出。

自疫情爆發以來，「強者恆強」的邏輯得以延續，同時體現於新興產業和競爭激烈的傳統行業中，例如在建築塗料、防水材料、餐飲、連鎖飯店集團等板塊中，相關龍頭企業的市占和集中度都有所提升。此外，受益於中國大陸的結構性改革，內地產品替代進口產品的空間仍大，而專精的新興產業如半導體、工業塗料、機械零件等也蘊藏投資機會。

中國貨幣政策 寬鬆與獨立

富達國際固定收益基金經理人成皓表示，隨著美國聯準會鷹派姿態逐步展露，全球升息步伐可謂箭在弦上。在疫情、反全球化以及環境因素等驅動通膨的結構性因素影響下，海外市場持續面臨超出預期的通膨壓力，而中美10年期國債收益率利差可能在2022年縮小至近十年以來的極致點。在穩字當頭的政策目標下，預期中國貨幣政策將保持相對寬鬆與獨立，且較強的財政紀律與地產業融資限制，將使信貸擴張幅度轉趨溫和，預期中國政府債券利率將在低位震盪。

中國債券市場存量規模在2021年12月中達到130兆人民幣，且中長期純債基金的規模近年來也不斷成長。進入2022年，有鑑於中國大陸境內債券擁有具吸引力的收益率，加上全球三大債券指數的納入，將進一步提高國際投資人對中國債券市場的關注，因而推動國際資本繼續加碼中國債市，且由於中國債券和其他資產類別的關連性較低，相對提供較好的防禦性，仍具投資配置價值。

信用債方面，自2021年下半年以來，信用利差開始出現明顯分化，低評級的信用債發行總量與發行占比持續下滑，2022年在避險情緒仍高的前提下，預期市場風險偏好難以下降，信用利差將維持在高位。

依投資板塊來看，基於不少融資平台信用利差處於高位，富達將在地方政府融資平台尋找投資機會；同時，增加基礎建設投資，成為追求穩定成長必要的一環，由於許多地方政府近年陸續提出規範和化解地方債的措施，亦提供可挖掘的投資機會。

成皓表示，儘管一些市場出現區域化和一刀切的定價劃分，但富達將根據股權、收入結構、各種債務形成等來源做出投資判斷。對於核心城市建設，富達更重視的是各地政府的支持意願，有鑑於自2019年底以來各地政府的支持意願與措施不斷加強，我們認為一些區域的核心城投債更具備投資價值。

另外，隨著中國大陸有序推進「雙碳」策略，支持綠色信貸的政策層層加碼，其發行數量與規模持續升溫並逐年提升，評估中國綠債市場發展前景可期，建議投資人評估納入資產配置。