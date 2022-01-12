新竹一名年約30歲的工程師，長期坐姿不良，出現腰痛、背痛、手腳麻的情形，已影響到日常活動，至新竹馬偕醫院檢查發現，原來是頸椎長了骨刺與腰椎椎間孔狹窄，神經外科醫師林子耀透過核磁共振影像確認是第4、5節腰椎間盤突出，壓迫到神經，施行頸部疼痛點注射，以及腰部脊椎內視鏡椎間盤切除術，將壓迫神經的病灶磨除，術後手腳麻痛感大幅改善。

人體的每一塊脊椎之間都有一塊椎間盤，作用就像避震器，負責緩衝、延展、保護等功能，林子耀指出，如果骨頭出現偏移或長出骨刺，就很容易壓迫到周圍的神經，若症狀較輕微，會建議先以藥物及物理治療、疼痛點注射等來緩解症狀，然而在較嚴重的情況或經過治療仍無法有效改善時，就需要考慮接受手術。

林子耀說明，腰椎內視鏡椎間盤切除術為微創手術，只需做腰部的局部麻醉，透過1根約1公分含鏡頭的管子，伸進椎間孔，直接到達病灶處，經由脊椎內視鏡及影像系統可以看到體內的情況，進一步切除突出的椎間盤或狹窄的椎孔，減少神經壓迫，緩解疼痛。內視鏡手術相較傳統手術，傷口較小、出血量少、術後疼痛輕微、住院天縮短等優點。

椎間盤突出近來常發生在需要長時間低頭、打電腦或是維持固定姿勢的族群，新竹馬偕醫院提醒民眾工作或日常生活時，平常身體痠痛時就要注意，不定時調整姿勢和起身拉筋、扭扭腰。如出現酸麻無力等相關症狀，建議及早就醫。