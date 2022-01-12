陽明交大舉辦「2022 OPEN LABs！HELLO 未來人」年度成果展，展出數位製造、物聯網、機器人等新興科技跨領域實作成果。參與課程共22門，師生超過百位，總計65件作品共同展出。展期從12日起為期3天，以全校共享為目標，讓各專業領域小組打造的優秀作品不只在課程中展現，也希望打開教室的大門分享給全校師生。

創創工坊為陽明交大實作課程的心臟，透過跨領域的課程設計，結合校級實驗空間的建置，實現更多跨域實作與合作共創的可能。此次舉辦成果展，以6大專業領域：物聯網、數位製造、機器人、無人機、VR與AR及虛擬創作為核心，設計出的作品包含迎接元宇宙時代來臨，XR延展實境跨域專題學生讓使用者體驗虛擬遊樂園、以影集魷魚遊戲為靈感，結合物聯網技術與穿戴裝置，與機器人互動123木頭人遊戲。

過去1年因為疫情使人類的生活開始改變，無接觸、遠距、共感成為此次作品的關鍵詞。主展區分為未來溝通、未來製造、未來載具與未來生活4個面向，用科技降低彼此的距離，創造出有溫度的未來科技。

現場也設置一座帶有中式禪風的未來講堂，邀請從事6大專業領域的學長姐挑戰短講，以快速切題的陳述，讓聽眾在最短的時間內接觸最大量、多元的思維，希望透過這些未來人的分享，讓陽明交大學生找到方向、對未來不再僅限於想像。