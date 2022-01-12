Jabra今日發表新Elite系列的最新成員Jabra Elite 4 Active，於新品發表會中特別邀請台灣飛人陳信安為活動站台，搶先體驗Elite 4 Active給予在運動過程中聆聽音樂的絕佳感受。

Jabra表示，Elite Active系列將拓展至更廣泛的使用者，Elite 4 Active以主打熱愛運動及戶外活動的生活方式者，支援音質、IP57防水防汗耐用性、安全貼合性、主動式降噪及通透功能，尤其適用各種熱門運動鍛鍊，例如瑜珈、拳擊或跑步等。

Jabra也宣布與台灣首家上市的專業健身中心健身工廠合作，於全台57 家門市，在新年期間祭出推出優惠，讓熱愛運動健身及戶外活動者，得以在運動間享受音樂及通話品質。

Jabra Elite 4 Active建議售價為3990元，電池續航力長為7小時，包括充電盒在內為28小時，並支援語音助理Alexa、Spotify一鍵重播，與Google快速配對功能，讓耳機開機時能夠即時配對，創造與Android設備無縫連接的體驗，Spotify一鍵重播則能更快速地聆聽音樂。