波音去年取得飛機訂單量超過空中巴士，但出貨量遠低於空巴，而且空巴預期其產量明年第二季恢復疫前水準，波音卻要明年或後年才能完全恢復。各種跡象顯示空巴市占率正持續拋離波音。

波音11日表示去年取得909架飛機訂單，出貨340架，包含被取消訂單後的淨訂單為535架。相較之下，空巴去年訂單771架，出貨611架，淨訂單507架。

飛機出貨最受關注，因為航空公司等客戶通常在出貨時支付一半或以上採購金。專家估波音去年銷售增加約12％至近650億美元。其2020年出貨157架飛機。

航空資訊公司OAG指新冠疫情影響下，以可售座位數衡量航空業去年全球載運量，較疫前2019年低35％，但波音與空巴仍握有數千架飛機訂單，計劃未來幾年出貨。

波音仍受737 MAX停飛事件，和787夢幻客機生產問題等影響，讓空巴去年出貨量連續三年超過波，成飛機製造業龍頭。波音為解決生產問題與尋求主管機關核准，目前庫存逾100架未出貨787。

顧問公司AeroDynamic Advisory總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）指空巴A321neo等新機款熱賣，讓市占率達60％，這比率將繼續上升。

因為波音停止所有新機計劃，專注生產現有機款和爭取主管機關批准其已研發的新機，讓波音花更長時間去提高產量。相較之下，空巴更快速地恢復受疫情影響的生產。

空巴看好航空旅遊復甦，趁波音受困生產問題的機會，積極增產單走道客機擴大市場。執行長法瑞（Guillaume Faury）說：「去年空巴得到大量訂單，我認為這反映許多客戶正看好疫情過後的市場。」

目前空巴看好其產量在2023年第二季回到疫前水準。波音則預期要2023年或2024年才回到疫前產量。