皇苑建設在美術館站區旁美術南三路口綠園道第一排的2232坪基地，規劃樓高33層、地下5層，共247戶的「御皇苑」超豪宅大樓。（皇苑建設提供）

皇苑建設投入公益不遺餘力，認養美術館站街道綠美化。（皇苑建設提供）

皇苑建設被譽為高雄豪宅代名詞，創業30年來，業績逐年飆升，董事長郭敏能11日在尾牙宴上公布佳績，去年全年銷售達62億元，較前年41億元成長高達5成，創下營收歷史新高。不過，郭敏能也強調，會在退休前蓋出讓大家都住得起的房子。

郭敏能白手起家打造建築王國，他個性嚴謹，對於任何細節都不放過，歷經30年打造出深植人心的品牌形象，他也熱衷公益，去年認養美術館站街道綠美化，從馬卡道、美術館路到青海路捐種21棵大鳳凰樹、停車場旁植41個樟樹，也在美術館輕軌站體上方種了12棵鋼材鐵樹裝置藝術。

郭敏能提到，近兩年來，台灣遭逢疫情及中美貿易戰等衝擊，卻躍為美國重要供應鏈，除航空觀光等產業稍辛苦外，其他各業欣欣向榮，而高雄重大建設齊發，創造投資利多，建築業繳出不錯成績。

郭敏能以皇苑為例指出，2016年起銷售額從14億、22億，24億、32億、41億年年成長，去年成長50％到62億，主要是品牌效應及做出市場區隔，堅持高品質，慢工出細活、精雕細琢，也省下廣告費，把房子蓋更好，自然獲得客戶認同。

皇苑建設今年可售的新成屋僅剩「皇苑世紀館」24戶，幾近零餘屋，而目前兩個在建工程「御之苑」及「御皇苑」工期都拉長至5～6年。其中，「御之苑」基地2168坪，地上27樓、地下5樓，坪數67坪、70坪、73坪、83坪，屬中大坪數規劃，共302戶，零店面，於107年7月開工，預定112年9月交屋，工期達5年。

「御皇苑」基地2232坪，地上33樓、地下5樓，坪數88坪、97坪、108坪、118坪、128坪，屬大坪數豪宅，共173戶，零店面，於108年7月開工，預計114年年底交屋，工期達6半年。

郭敏能也自詡皇苑為豪宅第一品牌，但目標創造「高雄未來10年內其他建商無法超越的案子」，因此積極尋找頂尖建築團隊合作，而皇苑邁入第4個10年，除了做社會公益外，未來也將在市區、郊區交替推案，不只蓋豪宅，也會蓋大家都住得起的好房子。