苗栗一名男子曾因拒絕酒測遭裁罰9萬元並吊銷執照，仍繼續駕駛車輛再遭裁罰，且陸續多次未繳納高速公路通行費、累欠牌照稅及多筆汽車燃料費，新竹分署依法查封他繼承來的所有土地及房屋並調查其名下財產，發見該男子有薪資債權，隨即核發扣押命令，該男子因擔心遭受薪公司解雇、甚至祖產不保才驚醒，立即至新竹分署協商繳款事宜。

該名男子2018年1月開車行經苗栗竹南鎮時，因拒絕酒測，遭裁罰9萬元並吊銷執照，之後仍駕駛車輛再遭裁罰2萬4000元，且陸續未繳納高速公路通行費而遭苗栗監理站裁處罰鍰105筆，另外該名男子還有自2019年度起累欠的各年度牌照稅款及多筆汽車燃料費，移送至新竹分署迄今計115筆案件，滯欠金額約18萬元。

該男子收受罰單及稅款仍拒不繳納，新竹分署受理後即對該男子名下財產展開調查，發見該男子有薪資債權隨即核發扣押命令，該男子才驚覺不對，連忙到新竹分署協商繳款事宜。

該名男子向新竹分署解釋自己非常後悔，當初酒駕是因逢母喪，雖然繼承了房地產，但伴隨而來的貸款需兼差，還請朋友幫忙介紹工作，當時心情低落才喝了點酒，未料回家途中遭警方攔檢，拒絕酒測之後被吊銷執照，但因工作仍需開車才又被裁罰，很擔心扣薪命令恐讓自己被解雇。

不過新竹分署為落實公權力，仍發函囑託地政機關查封登記該男子繼承來的所有名下土地及房屋，待該男子分期繳納至全數繳清後，才會行文地政事務所塗銷查封登記。新竹分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒後駕車，尤其酒駕裁罰案件將持續加重執法力道，防杜駕歪風。

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