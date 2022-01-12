佛光山花燈區各處可看到造型可愛的老虎

呼應今年生肖虎年。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

「佛光山2022年春節平安燈法會」將於2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，燈會將以四大主題「處世無畏迎虎年、賞燈走春富禪趣、和平共存福慧增、文創美食好事集」呈現，涵蓋賞燈、祈福、表演、美食，及欣賞「吉星高照」無人機高空燈光獻禮、「光照大千」等一系列精采活動。

佛光山常務副住持慧傳法師表示，為彰顯星雲大師寫下「處世無畏、和平共存」祝福的主題意義，今年主燈「鹿野苑」造型主體「五色鹿」源自佛本生故事，過去古印度一位梵摩達王想將山林的鹿群一網打盡，鹿王向國王請求不要消滅鹿群，並每天獻上一隻鹿給國王食用。有一天輪到一隻懷孕的母鹿，鹿王因不忍心母鹿赴死，決定犧牲自己。

國王大受感動，下令不得捕殺鹿群並保護這片山林，此為「鹿野苑」之名由來，並為佛陀初轉法輪處，鹿王的故事展現佛教的慈悲與智慧，並以此化解危機，與「處世無畏、和平共存」的精神相符合。

位於佛光山曼陀羅園的主燈，可以看到鹿王的鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛的花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果，一旁的小鹿代表佛法的傳承、法輪常轉。

另法寶廣場的主題燈「千處祈求千處應」，取材觀世音菩薩普門品中的「救七難」，有感現今世間天災人禍不斷，尤其在疫情籠罩之下，希望藉著觀世音菩薩慈悲的力量，疫情早日遠離，眾生脫離苦海。

佛光大道上的「阿育王柱」、「十牛圖」、「施無畏」、「福虎生威」等多處花燈區，部分還有互動裝置、打卡區，增加不少賞燈樂趣。

另外，大年初一至初五晚上佛光山大雄寶殿「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，將在初一及初三提供直播，讓無法到場的民眾也能觀賞。「三好嘉年華會花車遊行」從佛光山出發行經佛光大道到佛陀紀念館，一路上各式造型花車和表演隊伍，為佛光山的春節增添活潑色彩。