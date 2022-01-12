前高雄市長韓國瑜曾提出一項「愛情摩天輪」的政見，但並未實現就遭罷免，豈料，近日有網友前往高雄義大世界遊樂園時，在摩天輪上目擊前方的男女正在發生性行為，讓不少網友笑稱，「愛情摩天輪」真的實現了。

這名網友在爆料公社App匿名公社發文，透露5日與朋友一起去義大世界遊樂園玩，他們在搭乘摩天輪時，竟目擊到前方車廂的男女舉止相當異常，仔細一看才驚覺，該男女竟然在車廂內發生性關係。

影像中可以依稀見到，男子與女子不停的上上下下或前前後後的活動，目擊一切的拍攝者則崩潰地說，「X！同學！母湯欸，摩天輪打炮，卡正經欸」、「挖靠，好猛喔，在做欸，在搖欸」。

文章曝光在網路上後，火速引起網友熱烈討論，不少網友回應，「真敢玩！刺激」、「真靠北，連房間錢都省了，下次搭會不會有洨味」、「太震撼了！刷新我三觀....」、「原來這就叫愛情摩天輪」、「真會利用時間」；但也有網友提醒，其實摩天輪每個車廂內都有裝設監視器，因此此舉實在不智。

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