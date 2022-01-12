美國聯準會(Fed)在放棄暫時性通膨的敘述，加上美國就業市場持續回升，Fed主席鮑爾就指出通膨可能會持續一陣子，甚至在12月FOMC會議紀要透露明顯鷹派言論，不僅10年期美債殖利率突破1.8%關卡，出現以科技股為首的回檔修正。不過，根據資料統計，美股散戶仍正在逢低入場。

據《路透》報導，周一那斯達克指數重挫近3%後，午盤後開始反攻跌勢收斂，周二甚至出現上漲情勢。以散戶為主的證券商TD Ameritrade，其首席市場策略師 JJ Kinahan指出，逢低買進的策略在過去8~10年非常成功，散戶在四處找尋投資機會，認為美股還是全球最好的投資標的。

JJ Kinahan表示，去年12月最後一周的拋售，讓客戶成為淨賣家，但是本月又開始重新購買股票。結算公司Apex Clearing指出，今年最繁忙的交易日為1 月 5 日，當時標普 500 指數重挫2%，買入賣出比率竟高達 1.91。公司發言人指出，隔天又見到類似的跌勢，散戶又成為淨買家。

投資研究公司Vanda分析師Giacomo Pierantoni表示，散戶關注特斯拉、蘋果等以及科技為重點的槓桿 ETF，並淨賣出遊戲、運動和大麻相關類股。由於散戶持續買進大型科技股提供跌勢緩衝以及ETF機制，並且不再持續買進投機性資產，例如加密貨幣或是高度投機的股票。

過去一段時間，散戶已經成為市場上巨大的力量，得益於零佣金股票交易，同時在社群媒體在疫情期間有更多時間交換股票交易心得，讓他們出現與機構投資人不同的想法與交易行為。

美國銀行證券分析師指出，散戶與避險基金是上周美股買家，淨買入5 億美元，與此同時標普 500 指數下跌 1.9%，銀行的機構客戶則是資金流出量達到2021 年 1 月中旬以來最大。摩根大通分析師報告顯示，周一也出現了這種現象，當時散戶已經連續3天買進超過10億美元的股票，機構投資人則是相反。