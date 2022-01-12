疫情翻轉了人們的工作、學習和消費型態，帶動了宅經濟發威。寵愛女人精品公司創辦人陳匯敏，因為趁著疫情期間提早佈局，將實體消費模式轉為電子商務，2021年包括會員、成交量、成交金額等均逆勢增長15％，打敗疫情衝擊！寵愛女人平台目前擁有25萬社群團員，交易平台每年交易額可達2.7億元。

陳匯敏曾是三峽恩主公醫院神經內科護理師，12年前離職回歸家庭，卻一直期望在台灣建構一個二手精品交易平台。於是她將蒐藏的精品包投入二手銷售，逐漸從小規模社團銷售模式，慢慢變成一個小型交易社群。2014年，她在臉書建立寵愛女人二手精品分享社團，讓買家與賣家自行在網路平台交易，而交易的根基就是信任。

不過，陳匯敏說，精品包價格高昂，她卻發現社團內仿冒品及詐騙案層出不窮。為解決網路詐騙問題，在2017年建置寵愛女人二手精品交易平台時，她開始建立實名制（賣家需提供雙證件及存摺封面）。

當時，賣家實名驗證制度在台灣尚未成熟，網路交易透過第三方代收付的概念也未成形，寵愛女人二手精品是第一個從臉書粉絲轉變為收取年費388元，提供買賣雙方交易，中間不再抽取任何佣金。剛開始被認為是詐騙集團，多數人都否定這樣的商業模式，甚至被律師打槍、視為不可行的方式。

但她深信，這樣的模式將會改變台灣二手精品流通的不透明及黑市現況，更能解決消費者在網路上被詐騙的痛點。因強調精品包的經典與傳承，寵愛女人平台數位轉型中，導入數位科技與人工智慧視覺辨識履歷系統，該計畫也取得經濟部中小企業SBIR海選第一階段結案通過，正在進行第二階段建置，未來將可減少買賣糾紛，並為台灣二手精品交易市場建置更信任的平台，創新商業模式打造台灣二手精品循環經濟生態系。

「秉持一種良善的堅持」，由於陳匯敏的堅持，讓寵愛女人平台擁有25萬社群團員，交易平台一年交易額能達到2.7億元。她的交易平台讓許多女性、精品業者能順利把二手包賣出，獲得現金及利潤促進經濟，其中不少女性是單親媽媽、家庭主婦，平台幫助他們解決詐騙風險、通路問題，是她經營的同時所獲得的價值感與喜樂的地方。

她提醒民眾，在平台挑選名牌包時，先看預算及喜好的品牌來進行，挑選時也要留意賣家拍攝的包包照片及描述、配件是否齊全、年份以及是否整染過；若有考慮未來將轉手，可注意包包在二手市場的熱門度，越是經典的款式跌幅都不會太多，建議民眾買前多做功課，多比較、多看、多問。