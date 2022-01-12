北市大同區某國小2名學生，因其母親確診而居隔，2名學生就讀班級在11、12日預防性停課，補習班也是停2天；班級師生共57人安排採檢全部為陰性；另外就讀的補習班採檢46人也皆為陰性，13日將復課。

北市教育局副局長陳素慧表示，其中1個班級如期復課剛好碰上期末考，已請老師通知學生和家長如期考試。

教育局表示，因適逢期末定期評量，該校6年級復課班級將進行補考。復課後學校仍將持續加強入校師生的體溫及健康狀態監測，以確保杜絕疫情在校園內的影響。