前立委龐建國驚傳墜樓身亡，而他身前曾在多個群組轉貼留言「不公不義的台灣，我生不如死」。作家蔡詩萍透露，從龐建國的從政歷程，可以一窺藍營的劇烈變化。當時龐建國選立委時，他大舅許信良也在台北市南區選立委，大舅要他幫忙站台，他去了，但他同時也幫龐建國站台，結果龐上許下，讓大舅對他還蠻不諒解的。

蔡詩萍12日在臉書悼念老友，表示龐建國輕生這個悲劇，他是很難過的。於私，他們夫妻跟龐建國夫妻都熟識；他是在大學時參加校內的即席演講比賽，認識當時唸研究所的龐建國，他們都鍥而不捨，連年參加，也就熟起來了。後來，龐建國出國唸書，再相遇，他是台大社會系教授，他自己則擔任雜誌總編輯，在「後蔣經國年代」，他選擇從政，從國民黨栽培的「中山獎學金人才」，轉往新黨，選上台北市議員。後來再成為親民黨立委。

蔡詩萍透露，龐建國擔任親民黨立委時，當年他大舅許信良（已經非民進黨籍），也在台北市南區參選立委，當時選制台北市分北區、南區，都是複數選制，大舅要他幫忙站台，他去了，但他同時也幫龐建國站台，結果龐上許下，大舅對他還蠻不諒解的。後來，馬英九選總統，他去當了總部發言人，選後國親合作，龐教授歸隊藍營，也被賦予重任。

蔡詩萍指出，從龐建國的從政歷程，可以一窺藍營的劇烈變化。新黨、親民黨，到幾度分裂後的國民黨，基本上，藍營呈現了結構上分歧的事實，這既是路線之爭，卻又是台灣政治「本土化」、「民主化」的必然拉扯。而對過去的黨外，到現在的民進黨，它們大致上承接了「民主化」與「本土化」兩相融合後的「台灣化」歷程，使得民進黨成為「民主台灣化」的最大受益者。但對國民黨而言，麻煩大了！從新國民黨連線，到新黨，都無法擺脫對國民黨快速本土化後的不適與失調。

蔡詩萍表示，當龐建國留下「不公不義的台灣，我生不如死」的遺言時，完全凸顯了他內心的激憤與不安。要理解他，唯有透過台灣政治本土化，民主化，最終台灣化的過程，才能理解他的失落。而更讓他失望，或難過的關卡是，那麼讓他悲憤的「不公不義」，為何無法形成一股波瀾壯闊的反彈力量呢？也就是說，當他感覺不公不義時，是不是反而更多的台灣選民卻不那麼覺得呢？這樣的認知落差，恐怕才是迫使龐建國走上絕路的內在壓力。

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