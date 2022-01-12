德國汽車巨擘福斯集團（Volkswagen Group）12日公布，2021年汽車銷量僅達890萬輛，創下十年新低，該公司預期供應鏈今年上半年狀況恐怕仍然不穩定。相較之下，BMW（寶馬汽車）因應供應短缺問題得宜，去年銷量達221萬輛改寫新高。

桃園警連抓酒駕15天 誓言酒駕死傷創歷史新低
Q4營收不如預期 華新科股價觸近二個月新低
#福斯集團 #汽車銷量 #萬輛 #新低 #十年