福斯集團去年汽車銷量 創十年新低 21:242022/01/12 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車巨擘福斯集團（Volkswagen Group）12日公布，2021年汽車銷量僅達890萬輛，創下十年新低，該公司預期供應鏈今年上半年狀況恐怕仍然不穩定。相較之下，BMW（寶馬汽車）因應供應短缺問題得宜，去年銷量達221萬輛改寫新高。 桃園警連抓酒駕15天 誓言酒駕死傷創歷史新低 Q4營收不如預期 華新科股價觸近二個月新低 #福斯集團 #汽車銷量 #萬輛 #新低 #十年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》發力陸電動車 福斯銷售今年拚翻倍 17:392022/01/11 財經 內政部稱創12年來新低 去年全台上半年低用電宅81萬 12:142022/01/07 政治 《國際金融》比特幣一度跌破4.1萬美元 創9月底來新低 17:052022/01/07 財經 大陸新能源汽車銷量爆發 預計今年將達500萬輛 21:192022/01/05 兩岸 福特電動皮卡 產量倍增 04:102022/01/06 全球財經 《經濟》車市回溫 去年零組件產值轉正 11:592022/01/05 財經 低度用電住宅比率9.13％ 創歷年新低 13:402022/01/07 財經 超級工廠打造全球首富 特斯拉產能創紀錄 中國廠交貨過半 21:592022/01/11 兩岸 乘聯會料全年新能源車銷量破600萬 年增近翻倍 17:092022/01/11 財經 人民幣兌美元利差 一年新低 04:102022/01/12 全球財經 《國際產業》Skoda汽車去年銷量減12.6％ 陸市衰最多 15:402022/01/12 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。