德國汽車巨擘福斯集團（Volkswagen Group）12日公布，2021年汽車銷量僅達890萬輛，創下十年新低，該公司預期供應鏈今年上半年狀況恐怕仍然不穩定。相較之下，BMW（寶馬汽車）因應供應短缺問題得宜，去年銷量達221萬輛改寫新高。